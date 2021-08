Un'estate per cambiare lo status nella rosa. Da esubero e giocatore già con la valigia in mano,è diventato un elemento prezioso della Juventus. A fare la differenza è senza dubbio la volontà di Massimiliano Allegri, mentore del terzino che ha allenato prima al Milan e poi alla Juventus. Ora i due sono di nuovo insieme, in bianconero, e al momento non è prevista una cessione imminente di Mattia De Sciglio, che può adattarsi con facilità su entrambe le fasce.