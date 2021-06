Con l'arrivo di Massimiliano Allegri la Juventus potrebbe cambiare i piani per Federico Bernardeschi. Mancini ha deciso di portarlo comunque all'Europeo nonostante l'ultima stagione nella quale ha trovato poco spazio, e lui ha ringraziato sfiorando il gol nella sfida con il Galles. Secondo quanto fa sapere Sky Sport il giocatore non è più in uscita come fino a qualche mese fa, non ci sono voci di mercato che lo riguardano e alla fine potrebbe rimanere ancora a Torino.