Con il campionato fermo in una situazione surreale a causa del virus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero, la partita della Juve si gioca (anche) nel campo finanziario. Continua l'altalena della Juventus in borsa. Situazione completamente ribaltata rispetto a qualche ora fa, quando, verso mezzogiorno, i titoli erano quasi a -9% ( qui tutti i dettagli).. Andamento completamente ribaltato rispetto alla mattinata, un segnale importante in giornate difficili come quelle che stiamo vivendo nell'ultimo periodo a causa del Coronavirus che ha congelato anche gran parte dell'economia italiana.