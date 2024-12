Futuro Tomori: cosa cambia con Conceicao al Milan

Le dinamiche di mercato possono cambiare a seconda di ciò che succede e ovviamente il cambio di allenatore alnon fa eccezioni. L'arrivo di Sergioin rossonero al posto di Pauloavrà effetti sul futuro di Tomori, obiettivo concreto dellaper la difesa?Il club rossonero darà al nuovo allenatore almeno questi primi giorni per valutare tutti gli effettivi e quindi ascoltare i suoi desiderata, scrive Tuttosport. "Se Sergio Conceiçao non alzerà un muro alla cessione di Tomori ecco che l’inglese", si legge, "potrà fare la valigia per dirigersi verso Torino con la formula del prestito oneroso con annesso obbligo di riscatto. Il fatto poi che tutti i soggetti in questione, i dirigenti di ambo le parti oltre allo stesso difensore, da oggi si troveranno in Arabia Saudita, a Riad, per il trofeo della Supercoppa, potrà aiutare a un confronto più agevole".