La Juventus si allontana da Ousmane Dembelé. Il giocatore del Barcellona era stato proposto a più riprese ai bianconeri durante la trattativa per lo scambio Pjanic-Arthur e nelle scorse settimane la dirigenza aveva pensato a lui come rinforzo per gennaio, ma secondo quanto riporta Espn il futuro del giocatore potrebbe essere ancora in Spagna: il Barça infatti sta provando a convincere Dembelé a rinnovare il sul contratto in scadenza nel 2022.