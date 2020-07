Antonio Conte è finito nella bufera per il pareggio contro il Verona che è costato all'Inter il terzo posto in classifica. Ora i nerazzurri si trovano quarti, un punto dietro all'Atalanta. Antonio Conte sta ricevendo diverse critiche dai tifosi nerazzurri che lo accusano di una sbagliata gestione dei cambi. Anche Lele Adani in telecronaca ha sottolineato questa grave mancanza da parte dell'allenatore ex Juve: “I cambi sono stati fatti troppo tardi - le sue parole -. Non devi aspettare l’86esimo per cambiare. I cambi ti danno energia, nel gestire palla. Poteva usarli molto prima”