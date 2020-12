Eduardo Camavinga avrà un raggiante futuro, lontano dal Rennes naturalmente. Il 18enne centrocampista francese, già nel giro della nazionale maggiore, nel 2021 cambierà maglia. Lo aspetta una big del calcio europeo. Lo rivela As, secondo il quale il centrocampista nato in Angola sarà ceduto dal Rennes, che non vuole perderlo a zero nel 2022: prezzo di partenza, complice la pandemia da Covid-19 che ha ridotto sensibilmente il potere d'acquisto delle grandi squadre, si è ridotto notevolmente, ora per portarlo via 'bastano' 50 milioni di euro. Real Madrid in pole, poi la Juventus, che da un paio di anni ha il suo nome sul taccuino, ma non ha mai deciso di accelerare.