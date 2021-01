"Voglio rinnovare il mio contratto con il Rennes". Così Eduardo Camavinga spiazza tutti e allontana il pressing di Juventus e Real Madrid che da mesi stanno seguendo la crescita del centrocampista classe 2002. Camavinga ha parlato così del suo futuro: "Il cambio d'agente succede in questo mondo, ma non bisogna concentrarsi su questo. Io mi fido solo dei miei genitori e in questo momento so che mio padre si sta occupando del rinnovo, ci sono trattative in corso e stiamo riflettendo su tutto. Parliamo e facciamo riflessioni, io sono concentrato al 100% sul Rennes".