Un idolo, un'icona. Per tutti. Cristiano Ronaldo gode di una popolarità immensa, un campione assoluto che si è costruito dal nulla e che è diventato il miglior giocatore al mondo, probabilmente di sempre, restando in vetta per oltre 10 anni. Una superstar, il modello di tutti per talento, successo e applicazione, tanto che qualunque giocatore spera di incontrarlo, chiacchierarci, giocarci insieme o contro. E magari scambiare anche la maglia con lui. E' successo a Eduardo Camavinga, stellina del Rennes e della Francia che soli pochi giorni fa è diventato il più giovane marcatore di sempre in Nazionale e che contro il Portogallo ha ricevuto un "premio" speciale. Il centrocampista ha infatti scambiato la maglia con CR7 a fine partita e sui social ha scritto: "Non la laverò mai". Un cimelio preziosissimo, indossato da un campione così, custodito gelosamente. E chissà che i due non possano incontrarsi alla Juve, visto che Camavinga ai bianconeri piaceva eccome...