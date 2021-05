I giovani si stanno prendendo il presente e il futuro del calcio. Basti vedere i classe 2000 Haaland e Foden, con quest’ultimo in finale di Champions League, e la lista continuerebbe per altre pagine. Chi ruberà la scena sarà anche Eduardo Camavinga, centrocampista del Rennes già nel giro della nazionale francese. Il 18enne ha parlato a Telefoot del suo futuro: "Non è qualcosa su cui ho riflettuto, mi concentro sul Rennes. Interesse Real Madrid e Bayern Monaco? Sicuramente fa piacere, ma non è il momento di concentrarmi su questo".