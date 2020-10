Ieri è stata la serata di Morata e della Lazio, del colpo del Manchester United a Parigi e dell'espulsione di Piqué che salterà la Juve. Stelle e stelline, come Eduardo Camavinga: il centrocampista del Rennes ha brillato anche contro il Krasnodar, il giorno del debutto in Champions a un anno e un mese da quello in Europa League. Classe 2002, talento da vendere e gli occhi della Juve - ma non solo - puntati addosso.



PROMOSSO - Se pensate che Camavinga si fosse potuto emozionare alla sua prima partita nell'Europa dei grandi vi sbagliate, perché questo ragazzo oltre al talento ha anche una grande personalità che in campo si fa sentire, eccome. Gestisce il centrocampo del Rennes come un veterano e fa girare il pallone; le occasioni più importanti partono tutte dai suoi piedi. Sfiora anche il gol, per quella che sarebbe stata una serata da sogno. Anche così però il suo debutto in Champions non è andato niente male, la Juve lo studia ma dovrà vedersela con il Real Madrid.



IL PIANO DELLA JUVE - I bianconeri sperano di aprirsi una corsia preferenziale dopo aver chiuso con il Rennes l'affare Rugani nell'ultimo merato: dop un breve consulto con Buffon - che la Francia la conosce bene per aver giocato una stagione nel Psg - il difensore è stato girato in prestito al Rennes per ritrovare quella continuità che alla Juventus aveva ormai perso. Una trattativa all'interno della quale è stato fatto anche il nome di Camavinga, per il futuro: la richiesta è di 70 milioni, valutazione che potrebbe scendere con l'inserimento di contropartite - una potrebbe essere poprio Rugani, per ora solo in prestito - e spingendo sulla volontà del giocatore, al quale piacerebbe giocare con il suo idolo Cristiano Ronaldo. La Juve ci pensa e lo studia da vicino, un altro giovane nei radar bianconeri, Camavinga è una stella da Champions.