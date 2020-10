È diventato il più giovane marcatore della Nazionale francese del dopoguerra. Eduardo Camavinga è sulla bocca di tutti in questo momento, ma chi ha seguito l’anno scorso la cavalcata che ha portato il Rennes in Champions League, ha sicuramente notato un giocatore fuori dal normale, che a 17 anni è ambito dai top club europei. Il Real Madrid ci pensa da tempo, come la Juventus, che può fare leva su un rapporto speciale. Infatti, come riporta Tuttosport, i bianconeri vorrebbe giocare sugli ottimi contatti con il club francese, testimoniati dalla cessione in prestito di Rugani.