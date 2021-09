Dopo un inseguimento che durava da tempo il Real Madrid è riuscito ad abbracciare Eduardo. Come racconta Marca, le Merengues erano da tre anni sulle tracce del gioiellino francese classe 2002 preso in estate dal Rennes. Anche la Juventus era sulle tracce del centrocampista, ma l'offerta dei Galacticos è stata semplicemente imbattibile, in particolare in un periodo economicamente difficile come questo.