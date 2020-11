Alla luce delle difficoltà passate e futuro per realizzare il ritorno di Paul Pogba (cartellino e ingaggio), la Juventus ha virato su un francese ben nove anni e mezzo più giovane, gioca nel Rennes e si chiama Eduardo Camavinga. Il classe 2002 un giorno lascerà il club di Ligue 1 per approdare in uno più blasonato, e la Juve è tra le candidate alla corsa. Attenzione però al prezzo del cartellino: come riportano i media francesi, il Rennes chiede almeno 50 milioni di euro, cifra elevatissima per qualsiasi club in tempi di Covid. La Juve attende e conta sul fatto di aver girato Rugani in prestito, utile pedina in questa possibile trattativa