La Juventus continua a monitorare da vicino la crescita di Eduardo Camavinga, diventato ormai un vero e proprio oggetto del desiderio di tanti top club euoropei. Il centrocampista francese ha un contratto fino al 2022 con il Rennes, sta trattando il rinnovo ma non è escluso che possa partire già alla fine di queste stagione. Juventus e Real Madrid sono in prima fila, l'idea del club francese è quella di fargli firmare il prolungamento per evitare di svenderlo o rischiare di perderlo a zero alla fine della prossima stagione. Un rinnovo tattico, che la Juve sta seguendo con grande interesse.