Eduardo, nuovo centrocampista del Real Madrid, si presenta in conferenza stampa: "Dover scappare dalla guerra mi ha reso più forte. Devo tanto soprattutto ala mia famiglia, che mi ha aiutato molto e quando gioco, gioco per loro. Qualcuno offriva di più? Non penso ai soldi, ho realizzato un sogno che avevo sin da bambino. Quando mi hanno detto che potevo firmare per il Real non ho pensato ad altro. So che era interessato già due anni fa, ma io mi preoccupo solo di giocare. Al resto pensano i miei genitori".