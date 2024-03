L’allenatore del Napoli, Francesco Calzona, ha commentato ai microfoni di Mediaset l’episodio avvenuto nella sfida contro l’Inter tra Acerbi e Juan Jesus.‘Ti dico la verità no, non ho sentito Juan Jesus perché essendo impegnato qui in Slovacchia, mi sono concentrato su questo. A fine partita l’ho visto appena appena venti secondi, gli ho fatto i complimenti per la gara ma non ho avuto altro tempo. Sono andato a fare le interviste e non ho più parlato con lui però c’è la giustizia sportiva, farà il suo corso e vedremo’.