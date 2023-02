Le parole dia Sky:EUROPA LEAGUE - "Questa è una serata di grande calcio europeo e abbiamo una tradizione di serate di tutto esaurito, ci fa piacere, dà energia. noi come squadra sempre compatti, non abbiamo bisogno di ricompattarci".IN EUROPA - "Noi siamo in costante contatto con gli organismi di controllo Uefa, non abbiamo paura e timore, non ci sono elementi che ci facciano preoccupare, prima deve concludersi il percorso della giustizia sportiva italiana che è ancora lungo".POGBA - "La nostra posizione è che è un investimento importante, di lungo periodo. Carisma tecnico e caratteriale, importante quando rientrerà, trascina i compagni ieri si è allenato in gruppo. Sappiamo che con questo impegno torna presto".ALLEGRI - "Centrale nel nostro progetto, in questo momento è il nostro punto di forza, una fortuna gestire tutto con questa calma. Siamo molto ottimisti, anche sul futuro e su questa sera"