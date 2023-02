Le parole dia Dazn:- "L'insediamento è nato con la richiesta della società di portare le mie competenze a servizio dell'area sportiva. Supporterò i direttori sportivi Cherubini e Braghin nel prendere decisioni, nella gestione quotidiana".- "Stiamo vivendo una situazione particolare. Giovedì ottima prestazione, ad aprile saremo ancora in campo e non é da tutti. Sul campionato viviamo partita per partita e ci confrontiamo col mister, la partita più importante é sempre la prossima".- "Le voci le abbiamo sentite ma smentisco. Paul é un acquisto importante di lungo periodo. Gli imprevisti ci possono essere, un rallentamento nel ritorno ma lo vediamo allenarsi con imegno e entusiasmo tutti i giorni. Darà il suo contributo".- "Dopo ogni passaggio la società si é espressa, abbiamo emesso un comunicato. Riteniamo la sentenza immotivata e illogica. Continueremo a difenderci in ogni sede, con rispetto per le opposizioni, ma continueremo a difenderci".- "Credo che alcune frasi estrapolate possano assumere un significato diverso da quello che hanno. Vale per la Juve e tutte le persone coinvolte nelle indagini e anche per questo caso. La Juve dà sempre rispetto, ma pretendiamo rispetto".