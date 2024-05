Le parole di Francesco, riprese da Calcio e Finanza, intervenuto alla Commissione Cultura e Istruzione del Senato.RIDUZIONE SQUADRE PROFESSIONISTICHE - «Per noi è imprescindibile un cambio di format dei campionati con una riduzione delle squadre professionistiche potrebbe, combinata con una riforma sui contratti dei calciatori introducendo più flessibilità, far rivedere il concetto stesso di mutualità che quello che sostiene tutte le categorie inferiori. Negli ultimi 6 anni la Juventus ha investito in Serie B e Lega Pro, tramite l’acquisto dei calciatori e premi di valorizzazione, quasi 500 milioni di euro. Stessa proporzione per gli altri club della massima serie».