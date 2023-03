Le parole di Francescoa Sky Sport:POGBA – “Decisione nata in maniera semplice, era in ritardo, ci sono regole, la disciplina è fondamentale. Dai giocatori più rappresentativi ci aspettiamo che siano di esempio per gli altri. In automatico ci sarà anche la multa”.IN EUROPA – “Le partite europee hanno un’atmosfera elettrica, sono l’essenza delle grandi squadre. Una partita importante, ci impegneremo al massimo”.DECISIONE TAR – “La decisione del Tar è stata enfatizzata, in realtà è una carta che chiediamo dall’inizio però non conosciamo il contenuto. Impossibile prevedere se cambierà o meno, aspettiamo di conoscerlo”.STAGIONE SUB JUDICE – “Complicato per la squadra, bisogna trovare continuamente le motivazioni. La compattezza di allenatore e società è di aiuto per fissare gli obiettivi partita per partita”.