Calvo lascia la Juventus, UFFICIALE: l'annuncio dell'Aston Villa e le sue parole

Getty Images

Calvo lascia la Juventus, l'annuncio dell'Aston Villa

Adesso è ufficiale l'addio diIl dirigente ha deciso infatti di affrontare una nuova avventura professionale dopo gli anni a Torino. Di seguito il comunicato del club inglese."L'Aston Villa è lieto di annunciareche inizierà a luglio 2025. Francesco arriva al Club dalla Juventus, Francesco ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali nei due periodi trascorsi con i club italiani, oltre a posizioni dirigenziali di alto livello nel Barcellona e nella Roma".

Calvo ha dichiarato: "Tutti nel calcio conoscono la storia e il tifo appassionato dell''Aston Villa. Negli ultimi anni, abbiamo visto questo successo iniziare a essere accompagnato da successi sul campo e progressi fuori dal campo, sotto l'ambiziosa proprietà di V Sports. Non vedo l'ora di lavorare con il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, Unai Emery e tutti all'Aston Villa per continuare a far progredire questa grande società".Nassef Sawiris, Presidente Esecutivo dell'Aston Villa FC, ha commentato: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Francesco Calvo all'Aston Villa. Ha un curriculume porta con sé una grande esperienza. La nostra ambizione è che l'Aston Villa competa ai massimi livelli in tutto ciò che facciamo, sia dentro che fuori dal campo. Le competenze, le relazioni e l'esperienza di Francesco si riveleranno preziose per trasformare questa ambizione in realtà."



