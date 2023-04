Il CFO della Juve,, parla così a DAZN poco prima del match con il Sassuolo."Lui è chiaramente emozionato, i compagni lo aiutano a stare tranquillo, a farlo sentire a casa. L'esordio di Tommaso è il sesto giocatore che esordisce in quest'annata, è motivo d'orgoglio. Nel quinto anno di Next Gen, 28 giocatori al debutto, con i giocatori di stasera oltre 90 presenze. Quest'anno è l'anno di consolidamento del progetto che ora ha la sua continuità. Fornire giovani, giovani italiani, da sempre nel nostro dna, è sempre stato uno dei nostri obiettivi ed è motivo d'orgoglio"."Credo che oggi parlare di un giocatore del Sassuolo non sia corretto. Se non seguissimo tutti i giocatori forti, italiani e forti in A, non faremmo il nostro lavoro. Guardiamo i giocatori che possono essere da Juve. Lui è molto forte, Carnevali ha detto che è pronto che sia da big di Serie A. Poi può essere la Juve o un'altra, l'importante è che sia una squadra di livello".