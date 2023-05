Le parole di Calvo alla Rai:PRIMA TAPPA - "Importante per noi, orgogliosi di essere qui, percorso lungo e faticoso ma ci siamo, una serata importante".EUROPA - "Cominciamo a pensare a stasera, sappiamo che una vittoria ci porterebbe in Champions, ma andiamo un passo alla volta".DIRETTORE SPORTIVO - "In questo momento siamo concentrati sulal stagione, abbiamo 3 settimane lunghe. In futuro, programmiamo con l'allenatore e con il nostro ds Cherubini".