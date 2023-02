Le parole di Francescoa Dazn:EL – “Un pensiero di vicinanza a Ganago che ha perso sua figlia. Andiamo sempre a mille all’ora è importante fermarsi e riflettere. Uno stadio pieno, felici di vedere i tifosi compatti vicini a noi. L’Europa League un obiettivo come tutte le competizioni. Poi sappiamo che sono difficili e complicate, viviamo partita per partita, pensiamo a stasera”CLASSIFICA – “Noi come dirigenza abbiamo il dovere di guardare due classifiche, quella sul campo dove saremmo secondi ed è uno stimolo, poi l’altra classifica perché non dobbiamo dimenticarci una partita importante fuori dal campo per recuperare 15 punti sottratti ingiustamente”DIRIGENZA – “Pessotto è una bandiera della Juve, una figura importante e nel suo ruolo è l’anello tra prima squadra e Next Gen, per noi importante con tanti giovani che arrivano è molto importante. Siamo una dirigenza nuova, siamo concentrati u questa stagione che è abbastanza difficile. Congratulazioni alla nostra Next Gen che ha raggiunto la finale”.