Francesco, a DAZN, parla così pre Empoli-Juve."Impressioni negative, non siamo soddisfatti. Ce l'aspettavamo che arrivasse nel pre partita, non ci tocca. Fare qualsiasi commento è presto, usciremo con un comunicato a breve. Ricorso? Possibilità, ma dobbiamo leggere le motivazioni per i margini di un ricorso"."Facciamo un'analisi continua della stagione, per migliorarci. Juventus vuole lottare sempre per la vittoria, tutti i ragionamenti con l'allenatore è per migliorarsi e dare soddisfazione ai tifosi. Ovvero vincere"."Le voci del mercato sono incontrollabili, ma il mercato non è iniziato. Dusan non è in vendita, lo vediamo tutte le settimane, allenarsi ogni giorno. Soddisfatti dell'impegno che ci mette. Si può sempre fare meglio, di più, diverso. Ma siamo soddisfatti del livello messo"."Come stanno i ragazzi? E' stata una stagione complicatissima, dura, imprevedibile. Grandissimo merito dei risultati avuti, in lotta fino alla fine in Europa League, sono dell'allenatore e dei ragazzi. Hanno dimostrato di essere grandi uomini e giocatori, nel tenere alta la concentrazione e nel lottare con tutti"."L'ha detto Allegri, anche io in tempi non sospetti. C'è fiducia incondizionata. Stiamo costruendo il futuro con Allegri, non ci sono dubbi"."Condividiamo tutti la necessità di un direttore sportivo, imprescindibile. Stiamo costruendo il futuro, ogni discorso a fine stagione. Manca poco"."Mercato dinamico, deve ancora iniziare. Sappiamo la squadra per il futuro, stiamo lavorando per costruire la Juve del futuro, vogliamo farla degna di questo nome, che possa lottare per la vittoria. Facciamo le valutazioni, abbiamo tre partite per capire dove giocheremo l'anno prossimo e avrà un'influenza".