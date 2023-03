Il CFO della Juve Francesco Calvo ha parlato a DAZN nel pre partita contro il Friburgo.SULLA GARA - 'La squadra l'ho vista molto concentrata, come ha detto il mister è una sfida importante. Dovremmo vincere con qualche gol di scarto per vivere la gara di ritorno con meno ansia'.SULL'EUROPA LEAGUE - 'In questo momento l'Europa League è un nostro obiettivo, così come ogni competizione alla quale partecipiamo. Sappiamo che non è facile, cominciamo a giocare questa sera e vediamo che risultato facciamo'.SU POGBA - 'In generale non siamo delusi perchè vediamo quanto si sta impegnando. Noi dai leader ci aspettiamo che siano da esempio per gli altri giocatori, ci sono delle regole, la disciplina è fondamentale e da qui arriva la decisione di Allegri'.