Francesco, capo dell'area sportiva bianconera, parla così poco prima di Roma-Juve."O è eccessivo? Sicuramente la partita è importante, non credo sia da dentro o fuori. Guardiamo due classifica: una che dice 9 punti di distanza dalla Roma, un'altra che dice 50 punti e 6 in più sulla Roma. Ragioniamo partita per partita, la prossima in particolare. Importante vincerla"."Rinnovo? Di Maria leader tecnico e dello spogliatoio. Giocatore importante, noi i giocatori importanti li vogliamo tenere. La dimostrazione è il rinnovo di Danilo. Con Di Maria stiamo parlando, tempo al tempo, le negoziazioni le facciamo a luci spente. Ma siamo fiduciosi"."E' stato un giocatore importante della Juve per 7 stagioni. Un campione. Oggi è della Roma, guardiamo alla Juve, al presente, al futuro e non ci guardiamo indietro. Gli arretrati? Da italiano che ha vissuto tanto all'estero sono sempre sorpreso quando escono notizie su atti che dovrebbero essere protetti da vincolo. Questi atti sono nelle mani degli avvocati. Nessuno di questi atti è stato vagliato da un giudice. I processi vanno fatti nei tribunali, non possiamo aggiungere di più".