Calvarese: 'Yildiz? Rosso giusto ma l'arbitro ha sbagliato'

Sulle colonne di Tuttosport l'ex arbitroha commentato l'arbitraggio di ieri nella sfida tra Juventus e Monza. Il commento:"Rivedibile l’operato di Daniele Perenzoni in una gara – quella tra Juventus e Monza – facile e mai in discussione […]. Tecnicamente, infatti, conclude la partita con 22 falli (17 commessi dai bianconeri, 5 dai giocatori del Monza) ma modifica spesso la soglia degli interventi nell’arco dei novanta minuti. Poco dopo il vantaggio dei padroni di casa è giusto non concedere rigore per il contatto tra Kelly e Mota: è vero che l’inglese trattiene il braccio dell’avversario, ma è troppo poco per poter fischiare".

"Il turco colpisce a palla lontana Bianco con una gomitata. Il VAR richiama il direttore di gara giustamente a una corretta OFR (On Field Review, ndr) ma sarebbe stato meglio se l’avesse sanzionata lui dal campo. Corretta comunque l’espulsione".