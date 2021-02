. Dopo la ricostruzione dei fatti e le posizioni dei club emerse a seguito della lite tra Agnelli e Conte scoppiata in Juventus-Inter, il dirigente bianconero è tornato sotto la lente d’ingrandimento per u Nel filmato , Paratici è stato pizzicato mentre protestava contro l’arbitro Calvarese dagli spalti: “Ca… Come si fa a non ammonire, oh”. Insieme a lui anche Pavel: “Basta, ca…!”. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il video potrebbe mettere nei guai Paratici: “, essendo queste immagini escluse dal circuito delle riprese ufficiali ma realizzate a livello amatoriale probabilmente da un addetto ai lavori dello stadio Maradona”.