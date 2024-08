L'ex arbitroè il moviolista di Tuttosport, sulle colonne del giornale ha commentato la gara di ieri tra Juventus e Como. Le sue parole:Marcenaro è uno dei giovani più promettenti in CAN. Quest’anno si gioca anche il ruolo di internazionale: l’obiettivo è confermare le buone impressioni recenti. Una scelta significativaper Rocchi: Marcenaro non arbitrava la Juve da quasi 2 anni, dal gol annullato ingiustamente a Milik con la Salernitana.Allo Stadium, il ligure commette qualche imprecisione all’interno di una gara sufficiente. Nel secondo tempo gli episodi più interessanti. Prima il gol annullato a Vlahovic per fuorigioco a inizio azione di Cambiaso. Tra le due giocate trascorrono addirittura 12 tocchi e 6 passaggi; ma ciò che conta è che siamo all’interno della stessa APP (il possesso non cambia mai), ragione per cui la rete è irregolare. Poi il contatto Engelhardt-Vlahovic: episodio al limite, l’arbitro è ben posizionato e non fischia rigore. Decisione che deve rimanere sul campo: se avesse dato penalty, il VAR probabilmente non sarebbe intervenuto. In questo primo turno di Serie A abbiamo visto comunque alcuni rigori “leggeri”: serve trovare da subito una linea uniforme. Dunque il mani di Barba in area: giusto non intervenire, è un’autogiocata, col difensore che si calcia sul braccio il pallone. Nel finale rischia Locatelli, che da ammonito sbraccia su un avversario. Marcenaro estrae il giallo ma per Goldaniga (proteste)".