L'ex arbitronel corso di una diretta sul profilo Instagram di CalciatoriIgnoranti ha commentato l'avvicendamento traad arbitrare il derby della Mole. Le sue parole:"Peccato per Rapuano che deve rinunciare alla designazione più prestigiosa della sua carriera. Gli arbitri sono sottoposti a stress fisico e ieri, in rifinitura, ha avvertito un piccolo problema alla schiena e si è dovuto fermare. Massa nei big match è una certezza granitica, ma subentrare a due giorni dalla gara non è mai semplice soprattutto dal punto di vista mentale, visto che Juve Toro è sempre un derby ad alta tensione".