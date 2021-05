2









Non è stata esattamente la giornata migliore per Calvarese. Che inizia il suo personalissimo Juve-Inter al minuto 22, quando su corner la mischia in area Inter finisce con Chiellini a terra: per l'arbitro non c'è nulla, ma Irrati al Var gli mostra il braccio di Darmian avvinghiato al corpo del difensore, che a sua volta ha provato a strattonare e a liberarsi. Poi il pallone è capitato lì, quindi si è andato a vedere e si è optato per il rigore.



Dalle trattenute, regine della gara, alle scelte mediate dalla tecnologia: Juve-Inter è stato un costante appello al VAR, lasciando Calvarese senza la forza di decidere e comunque giudice finale di tutta la storia. Nella gallery dedicata, qui in basso, i commenti dei quotidiani alla sua prestazione.