Gianpaolo, ex arbitro, ha parlato ai microfoni di TvPlay analizzando la gara dell'arbitro Massa in Juventus-Lazio. Le sue parole:"A qualche metro c’è Patric che impatta di testa: se quella è una giocata Cambiaso viene rimesso in gioco, se invece è una deviazione il fuorigioco resta. È più facile ricondurre tutto a una giocata quando c’è un un pallone rasoterra che è più facile da giocare mentre qui è aereo. Vlahovic tra l’altro in questo caso vuole tirare in porta, quindi è un pallone inaspettato. Questi elementi fanno sì che quella di Patric sia una deviazione. Quando sei in sala VAR devi decidere in pochi secondi. Tre anni fa vi avrei detto che quella di Patric era una giocata, ma adesso hanno chiarito il significato della giocata volontaria".