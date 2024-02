In un'ampia intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, l'ex arbitro della Serie A, Gianluca Calvarese, ha parlato di quella che sarà la super sfida di San Siro tra Inter e Juve, lanciando un messaggio anche a quella che sarà la squadra arbitrale che dirigerà l'incontro."Una partita come Inter-Juventus non si prepara in una settimana, bensì in anni e anni di lavoro a 360 gradi: lavoro tecnico, fisico e soprattutto mentale. Non è vero infatti che tutte le partite sono uguali: ci sono gare e gare, e il derby d’Italia comporta una grande pressione. Sfatiamo un mito: non è l’arbitro a decidere il tipo di direzione, ma sono i calciatori e gli allenatori. Per esempio, una partita in cui le due squadre giocano per il pareggio non è uguale a una in cui una delle due deve per forza vincere".