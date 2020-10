Josè Callejon, nuovo attaccante della Fiorentina, si è presentato oggi in conferenza stampa e ha parlato anche di Federico Chiesa: "Non mi piace essere l’erede di nessuno, sono un altro giocatore. Sono qui per fare il mio lavoro e dare il massimo. Voglio trasmettere la voglia di vincere, stare sul pezzo e non mollare mai. Io da solo non posso fare molto, ma con l’aiuto di tutti possiamo fare molto bene. Mischiare giovani e giocatori maturi può uscire qualcosa di molto buono. Abbiamo tanti giovani forti, conosco il calcio italiano e li conoscevo già da prima. Castrovilli può diventare un top player, ma con i giovani bisogna stare attenti, non vogliamo bruciare i nostri giovani. Se lavoreranno bene sarà una cosa in più per tutti noi”.