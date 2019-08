Intervenuto durante la conferenza stampa a Miami in vista dell’amichevole tra Napoli e Barcellona, José Maria Callejon ha lanciato il guanto di sfida alla Juventus in previsione della stagione 2019/20. Ecco le parole rilasciate dall’esterno destre d’attacco azzurro: “Da parecchi anni il Napoli ha dimostrato di essere competitivo. Noi cerchiamo di dare sempre il massimo”. Il giocatore, al Napoli dalla stagione 2013/14 ha poi aggiunto: “Manca davvero poco a questa società per vincere qualcosa quindi ci impegneremo come sempre per fare meglio della scorsa stagione." Nella sua esperienza in Italia, l’ala destra ha conteso lo scettro di campione d’Italia alla Juventus in ben due occasioni: nella stagione 2015/16 ed in quella 2017/18. In entrambi i casi, la truppa azzurra, guidata dal neo tecnico bianconero Maurizio Sarri, ha dato filo da torcere alla Juve arrivando ad un meritato secondo posto. Che la sfida abbia inizio.