Nella presentazione ufficiale come nuovo giocatore della Fiorentina, ieri Jose Maria Callejon non ha toccato temi juventini solo quando ha rifiutato il paragone con Federico Chiesa (giocatore che idealmente lo spagnolo va a sostituire nello scacchiere di mister Iachini) ma ha parlato anche di sogni e traguardi in viola: "Vorrei vincere lo scudetto in Italia visto che ci sono andato vicino con il Napoli. Non è facile vincerlo in Italia. Non ho obiettivi da fissare a Firenze ma ho tanta voglia di far bene ed essere i migliori".