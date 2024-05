Massimo, a Calciomercato.com, commenta così la decisione di non convocareper gli Europei."L'Europeo, insomma, è "qui e ora" e il campionato guida le valutazioni dei ct. Così come per Rashford (Manchester United) la stagione deludente individuale e del club ha determinato l'esclusione di Politano e Immobile. Out anche Bonaventura e Locatelli, sul quale pesa un equivoco che è il momento di disinnescare: con Mancini non è mai stato un titolare fisso. Fu riserva in tutte le gare a eliminazione diretta di Euro 2020, nella semifinale di Nations 2021 contro la Spagna e nella Finalissima contro l'Argentina. Nella penultima amichevole di Spalletti contro il Venezuela non è stato all'altezza, perdendo il confronto con Jorginho anche in termini di personalità. Dell'italo-brasiliano è inutile cercare un alter ego perché non esiste. Ma Cristante è un'ottima alternativa, anche per sfide con avversari forti fisicamente".