Dall'editoriale di Massimo"Il suo esatto opposto (di Guardiola ndr), Massimiliano Allegri, quello che lo annichilì per 70' in Bayern-Juve di qualche anno fa, sabato scorso all'Olimpico si è incartato su dissertazioni tattiche estreme, salvo poi testare con mano per l'ennesima volta uno dei fondamenti della sua filosofia: molto, a volte tutto, parte dalla testa. Nella semifinale di andata di Coppa Italia la sua Juve, traumatizzata dal ko in campionato, aveva provato ad allontanare la paura con un avvio timidamente aggressivo (ossimoro). Salvo poi tornare tremante e tremebonda dopo il rigore assegnato e cancellato dal VAR e riemergere fragorosamente dall'intervallo con una carica psicologica sinceramente insospettabile. E se i muri dello spogliatoio potessero parlare, probabilmente racconterebbero qualcosa in più del semplice (anzi: semplicistico) "ho detto ai ragazzi di correre verso la porta avversaria".