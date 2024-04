Il centrocampista dell'Inter Hakanha concesso una lunga intervista agli Autogol. Nel corso di questa ha commentato le recenti dichiarazioni del portiere della Juventus Szczesny che vedeva Kenan Yildiz candidato al pallone d'Oro. Le sue parole:"Come compagni di squadra a calcetto sceglierei Szczesny in porta, van Dijk in difesa, Barella e Mkhitaryan a centrocampo e Mbappé in attacco. Yildiz? Ha tanto talento, è bravo e ha fame. Sono d’accordo con Szczesny, nei prossimi anni sarà candidato al Pallone d’Oro".