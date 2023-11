Rivalità in campo ma amici fuori. Anzi, anche di più visto che Hakan Calhanoglu si considera un fratello maggiore per Kenan Yildiz, che ha accolto nella nazionale della Turchia e lo ha messo sotto la sua ala protettrice. Un fratello maggiore, appunto, scrive, che elargisce consigli, è d’esempio, rendendo più semplice l’impatto per il 18enne con una realtà diversa. E la foto a lato, dopo la vittoria contro la Georgia, riassume la felicità dei due giocatori. Postata su Instagram da Calhanoglu, con la scritta «Siamo felici ma non è ancora finito niente. Avanti così fino alla fine», che ricorda tanto un mantra juventino, ha ricevuto subito il like di Yildiz, che ha “apostrofato” Hakan come suo idolo. Non solo però, il centrocampista dell'Inter è stato tra i primi a complimentarsi con Nicolò Fagioli per il rinnovo del contratto, segnale che c'è un'amicizia anche con l'ex Cremonese.