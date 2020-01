Calhanoglu a Milan Tv parla dei prossimi impegni dei rossoneri, tra questi anche le semifinali di Coppa Italia contro la Juventus. "Sono molto contento - le sue parole -. I meriti vanno ai miei compagni e alla squadra, la partita era troppo importante. Giocare titolare o meno non tocca a me deciderlo. Io ho fatto il mio lavoro e sono molto contento di aver aiutato i miei compagni: adesso siamo in semifinale contro la Juventus! Ci aspetta un’altra partita difficile perché loro perché sono molto forti, ma manca ancora tempo e noi siamo qua per lavorare e migliorare. Ibra? È un campione! Nello spogliatoio, in campo e fuori è incredibile: ci aiuta e sostiene sempre dandoci spesso diversi consigli su dove migliorare in campo. Questo fa bene a tutti noi, quando era qua ha vinto tante partite".