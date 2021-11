si è preso l'Inter. I problemi di salute dihanno spintostrapparlo al Milan a parametro zero. Un colpo a cui aveva pensato anche lala scorsa primavera, nella persona di. Con l’addio dell’ex direttore sportivo, riporta Calciomercato.com, il club bianconero decise di non andare avanti nella trattativa. Dopo quattro anni trascorsi in rossonero Calhanoglu voleva una nuova sfida professionale stimolante e l’ha trovata nell’Inter. A ottobre il suo rendimento è calato, ma nelle sfide contro Milan e Napoli ha dimostrato grande personalità. E ora Inzaghi se lo coccola.