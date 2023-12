Il centrocampista turco dell'Interha parlato alla Rai. Le sue parole:"So che altri hanno pregato che noi pareggiassimo o perdessimo, lo sapevamo. Siamo usciti in campo per dare un segnale. Abbiamo meritato vittoria, eravamo concentrati, lucidi in campo per non far giocare il Napoli che è forte e ha qualità. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro. Sono contento perché ho fatto gol, ma è stato più importante vincere la partita".