Ve l'abbiamo raccontato in esclusiva settimana scorsa: la Juventus ha pensato e pensa seriamente ad Hakan Calhanoglu come possibile colpo a parametro zero. Ma la posizione bianconera è chiara: nessuna interferenza nei discorsi tra il turco e il Milan per il rinnovo del contratto in scadenza: Paratici si muoverà solo in caso di acclarato addio. Già, ma qual è la situazione dalle parti di via Aldo Rossi a Milano?

DISPONIBILITÀ - Come spiega nel dettaglio Calciomercato.com le probabilità di un accordo tra le parti si stanno alzando, perché le prestazioni di Calhanoglu stanno convincendo il Milan e lui sembra incline ad accettare di abbassare le richieste d'ingaggio. Bisogna vedere fino a che punto: l'offerta del club rossonero, visto anche il difficile momento che sta attraversando il mondo del calcio (e non solo) non supererà i 4 milioni di euro.

MOMENTO TOPICO - L'entourage di Calhanoglu verrà in Italia la settimana prima di Natale per discutere con Massara e Maldini. Per le feste allora sapremo se la Juve potrà annoverare anche il connazionale e amico di Merih Demiral tra i prossimi obiettivi di mercato, o se dovrà depennarlo dalla lista della spesa.