Hakan Calhanoglu e il suo mancato rinnovo, almeno per il momento, con il Milan, hanno aperto qualcosa di più di uno spiraglio per una possibile acquisizione a parametro zero da parte della Juventus a fine stagione. Ecco, fine stagione. Sì perché Calciomercato.com spiega che, a prescindere che il rinnovo arrivi o meno nei prossimi mesi (3 milioni e mezzo l'offerta, 5 milioni la domanda) il club rossonero e il giocatore turco non hanno intenzione di interrompere il loro rapporto a gennaio. Ciò significa che la Juve dovrà assistere a distanza agli sviluppi della situazione fino a inverno inoltrato, lavorando eventualmente su un accordo a parametro zero per l'estate.