Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quella che sarà la sfida di Coppa Italia contro la Juve.'Nessuno si aspettava un’Inter così indietro. Il Napoli merita di stare lì, la colpa è nostra; come l’anno scorso. Contro Monza, Empoli, Sampdoria e Bologna abbiamo perso punti che fanno male, ormai credo che il Napoli non lo riprenderà più nessuno. Noi dobbiamo giocare sempre con il giusto atteggiamento visto col Porto, ci teniamo a vincere la Coppa Italia e in Champions vogliamo sorprendere'.