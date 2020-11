L'ultimo anno di Hakan Calhanoglu con la maglia del Milan ha suscitato l'attenzione di tanti club, in Italia e in Europa. Tra cui la Juventus. L'interesse del club bianconero nei confronti dell'esterno turco classe 1994 è forte, così come la posizione della Juve, che non interverrà fino a quando il numero 10 non avrà risolto la sua situazione con i rossoneri, un accordo o l'addio. E l'ultimo elemento ad alimentare i rumors di mercato in direzione bianconera, e quindi l'interesse da parte dei betting analyst, è stata la foto scattata dal numero 10 rossonero a Torino con il connazionale Demiral. Secondo i bookmaker, che offrono Calhanoglu alla corte di Pirlo a 4,00 entro il 30 settembre 2021.