A volte basta uno scatto per riaccendere un sentimento. Così è stato per la foto scattata a Torino tra Merih Demiral e Hakan Calhanoglu, postata oggi sulle storie Instagram del difensore della Juventus. Da tempo, infatti, il nome del 10 rossonero è accostato alla Vecchia Signora, il rinnovo di contratto con il MIlan latita e lo stallo ha alimentato rumors di mercato. Come è successo in questo caso, con un semplice flash, che ha fatto riversare su Twitter i tifosi di entrambe le parti. C’è chi sostiene che si sia trattata di una semplice visita d’amicizia a seguito dell’infortunio di Demiral, chi pensa che la foto non sia stata scattata oggi, a causa delle restrizioni in vigore in Lombardia, zona rossa. Chi lo vorrebbe trattenere al Milan, chi no, chi lo vorrebbe alla Juve, chi no. Ma nel trambusto, il nome di Calhanoglu è tornato in auge.



